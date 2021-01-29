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Пронос патронов в колонию предотвратили гвардейцы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Января 2021, 12:37
Пронос патронов в колонию предотвратили гвардейцы

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел в городе Шымкенте, на контрольно-пропускном пункте по пропуску транспорта на территорию учреждения УИС-1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

27 января около 13.00 часов на КПП прибыла автомашина «Газель» для доставки строительных материалов в учреждение. Личный состав воинской части 6698 Национальной гвардии, обеспечивающий охрану колонии, по инструкции провел досмотр содержимого в транспортном средстве.

В ходе досмотра ефрейтором Хасаном Садыковым, в заднем кармашке чехла водительского сиденья в кузове автомашины обнаружены патроны для охотничьего ружья 12 калибра в количестве 3 штук.

Обнаруженные предметы изъяты и переданы оперативно-следственной группе ОП Енбекшинского района г. Шымкент.

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