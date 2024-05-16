Проникшего на территорию школы медведя застрелили в Узбекистане

Видео с животным, напугавшим жителей района, было опубликовано в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

— Животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей. Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы № 74, где в этот момент находились ученики. Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен, — сообщили в ведомстве.