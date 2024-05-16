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    13:04, 16 Май 2024 | GMT +6

    Проникшего на территорию школы медведя застрелили в Узбекистане

    медведь, Узбекистан
    Фото: кадр из видео

    Медведь, проникший на территорию жилых домов и школы в Сариасийском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, ранил сотрудника органов внутренних дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с животным, напугавшим жителей района, было опубликовано в социальных сетях. Ситуацию прокомментировали в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана.

    — Животное проникло на территорию жилых домов, поставив под угрозу жизнь людей. Медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его. Также медведь проник на территорию школы № 74, где в этот момент находились ученики. Медведь был агрессивен и угрожал жизни школьников, потребовались оперативные меры, и хищник был застрелен, — сообщили в ведомстве.

     Сотрудник УВД, подвергшийся нападению медведя, проходит медицинское обследование.

    Теги:
    Узбекистан Видео Животные Мировые новости Центральная Азия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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