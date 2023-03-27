Промывка мостов и уборка улиц: весеннюю саночистку проводят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых дней и активным таянием снега и льда в столице началась весенняя саночистка. Во всех районах города после зимнего периода очищают и промывают ограждения и территорию парков, скверов, площадей, дворов и других мест массового скопления людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

С самого утра и до позднего вечера коммунальные службы столицы во всех четырех районах города, в том числе и жилых массивах, ведут санитарную очистку территории.

Промываются мосты, ограждения, тротуары, дорожные и указательные знаки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.

Особое внимание уделяется очистке от пыли и грязи памятников, монументов, малых архитектурных форм.

Также проводятся работы по подпитке корней деревьев, спиливанию сухих веток. Делается это для того, чтобы сохранить здоровые растения и не дать им зачахнуть.