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    01:50, 27 Март 2023 | GMT +6

    Промывка мостов и уборка улиц: весеннюю саночистку проводят в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С наступлением теплых дней и активным таянием снега и льда в столице началась весенняя саночистка. Во всех районах города после зимнего периода очищают и промывают ограждения и территорию парков, скверов, площадей, дворов и других мест массового скопления людей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    С самого утра и до позднего вечера коммунальные службы столицы во всех четырех районах города, в том числе и жилых массивах, ведут санитарную очистку территории.

    Промываются мосты, ограждения, тротуары, дорожные и указательные знаки, очищаются от мусора скверы, парки, общественные пространства и др.

    Особое внимание уделяется очистке от пыли и грязи памятников, монументов, малых архитектурных форм.

    Также проводятся работы по подпитке корней деревьев, спиливанию сухих веток. Делается это для того, чтобы сохранить здоровые растения и не дать им зачахнуть.


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