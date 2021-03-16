Промышлявшую мошенничеством пару задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали пару, промышлявшую мошенничеством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Указанные противоправные деяния инкриминируются 30-летнему гражданину К. и его 28-летней подруге. Оба – уроженцы Жамбылской области. Установлено, что подозреваемые путем обмана и злоупотребления доверием незаконно завладели чужими денежными средствами в крупном размере.

«Для совершения преступления фигуранты на одном из интернет-ресурсов размещали объявление следующего содержания: «Помогу получить кредит». Когда на связь выходила потенциальная жертва, злоумышленники заверяли ее в необходимости открытия счета в одном из банков второго уровня и диктовали абонентский сотовый номер, заверяя, что эта карта обязательно должна быть привязана к указанному номеру. После убеждали граждан о необходимости первоначального взноса, для получения кредита. В это промежутке мошенники через мобильный банкинг переводила поступившую сумму на другую карту и обналичивали», – сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Задержали злоумышленников в одном из поселков Алматинской области. Установлено 12 потерпевших из разных регионах страны, пострадавших от преступных действий указанной пары. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование проводится по ст. 190 УК РК.

