Промышлявшая разбоем и кражами преступная группа обезврежена в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области задержана преступная группа, в состав которой входили четверо молодых людей в возрасте 20-27 лет, подозреваемых в серии преступлений по области и городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задержание подозреваемых произведено в Илийском районе, где полицейским помог один из местных жителей, своевременно вызвавший стражей порядка к месту преступления.

«Один из подозреваемых - житель Алматинской области, остальные трое - из города Алматы. Уже доказана причастность задержанных к одному разбою и серии краж на территории городов Талдыкоргана и Алматы. Практически все преступления связаны с автотранспортными средствами, то есть путем разбоя группа завладела автомашиной «Mercedes», а в остальных случаях фигурируют краденые аккумуляторы и другие автозапчасти», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Досудебное расследование проводится по статье 192 и статье 188 УК РК. Расследование находится в производстве следователей Илийской районной полиции. Подозреваемые помещены под стражу.

«Сейчас устанавливаются лица, кому реализовывалось краденое имущество. Оно изымается и приобщается к материалам уголовного расследования в качестве вещественных доказательств. Полицией также изъят нож, ставший орудием преступления в разбойном нападении», - дополнили в областной полиции.