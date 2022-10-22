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Промышленный ввод в эксплуатацию СбИК космических аппаратов планируется в 2023 году

Автор:  
Серик Сабеков
22 Октября 2022, 14:45
Промышленный ввод в эксплуатацию СбИК космических аппаратов планируется в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На какой срок запланировано создание Сборочно-испытательного комплекса (СбИК) в космической отрасли, сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приоритетам в реализации проектов в космической отрасли (СбИК, KazEOSat и KazSat) На сегодня завершены строительно-монтажные работы по проекту «Создание Сборочно-испытательного комплекса». Также компанией Airbus DS в рамках инвестиционного вклада в проект (29,8 млн евро) выполнен монтаж компактного антенного полигона «CATR». Промышленный ввод в эксплуатацию СбИК планируется в 2023 году после проведения полного цикла испытаний на всех испытательных участках в соответствии с международными стандартами», - отмечено в ответе Романа Скляра на запрос депутата Мажилиса Екатерины Смышляевой.

Согласно предоставленным данным, в третьем квартале 2022 года выполнена операционная квалификация и готовность СбИК к вводу в эксплуатацию составляет 90%. Данный сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов является единственным в Центральной и Средней Азии с возможностью испытания всех видов космических аппаратов массой до 6 тонн.


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