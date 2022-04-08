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    19:06, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Промышленный альпинист погиб после падения с высоты в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Промышленный альпинист разбился насмерть в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел днем 7 апреля в жилом комплексе Atameken, на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции Бостандыкского района.

    «В результате падения с высоты погиб гр. Ж., 1995 года рождения.

    Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в ведомстве.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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