19:06, 07 Апрель 2022 | GMT +6
Промышленный альпинист погиб после падения с высоты в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Промышленный альпинист разбился насмерть в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Инцидент произошел днем 7 апреля в жилом комплексе Atameken, на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции Бостандыкского района.
«В результате падения с высоты погиб гр. Ж., 1995 года рождения.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в ведомстве.