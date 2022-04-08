Промышленный альпинист погиб после падения с высоты в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Промышленный альпинист разбился насмерть в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел днем 7 апреля в жилом комплексе Atameken, на пересечении улиц Розыбакиева и Байкадамова.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в управлении полиции Бостандыкского района.

«В результате падения с высоты погиб гр. Ж., 1995 года рождения.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются», - прокомментировали в ведомстве.