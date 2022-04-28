Промышленным предприятиям возместили затраты на 2,8 млрд тенге – Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» за последние 5 лет возместило затраты 224 предприятиям обрабатывающей промышленности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Общая сумма возмещения затрат составила 2,8 млрд тенге. Наибольшую поддержку получили производители в отрасли машиностроения, АПК и металлургии, уточнили в Министерстве.

Как сообщили в ведомстве, данная мера стимулирования оказывается в рамках Правил предоставления господдержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, утвержденных приказом министра от 9 декабря 2015 года.

«В результате, отечественные предприятия с привлечением иностранных специалистов и экспертов освоили в производстве новые технологии, увеличили объемы производства, оптимизировали затраты в производственном цикле, расширили линейку и повысили качество выпускаемого продукта, а также укрепили позиции на рынке. Было внедрено более 50 современных автоматизированных систем управления, установлены свыше 200 новых технологических линий и оборудований.

В целом, предприятия, получившие возмещение затрат со стороны государства, показали положительные результаты деятельности за эти годы. Они в совокупности увеличили объем производства более чем на 50%, появились новые виды продукции, производительность увеличилась на 63%, удвоились доходы предприятий, а совокупный налог увеличился в 3 раза», - отметили в МИИР.

Воспользоваться мерами государственного стимулирования могут все предприятия, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики, добавили в ведомстве.