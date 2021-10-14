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    06:30, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Промышленные гиганты Карагандинской области стали закупать больше местных товаров

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Промышленные гиганты Карагандинской области стали больше закупать товаров местного производства. В сравнении с прошлым годом доля их содержания в закупках выросла почти на 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Самая востребованная у системообразующих предприятий продукция лёгкой промышленности. В основном у местных фабрик они закупают спецодежду и рабочую обувь. Около 70% товаров лёгкой промышленности поставляется предприятиями региона.

    В области ведётся большая работа по импортозамещению. Товары, которые раньше частично или полностью закупались за рубежом, сегодня производят и продают в Карагандинском регионе. Это светодиодные светильники, стальные канаты, сварочные электроды, шаровые краны, огнеупорные материалы, ферросилиций и другое.

    Чтобы заменить импортные товары местными, в регионе действуют и разрабатываются проекты, запуск которых увеличит долю местного содержания в закупках крупных предприятий сразу в несколько раз.

    К примеру, в этом году в Сарани заработал завод по производству автобусов Yutong. И начата реализация крупного проекта по производству автомобильных шин совместно с российской компанией «Татнефть». В следующем году планируется запуск завода по производству химических реагентов ТОО «Казхимсинтез». Кроме этого, в 2023-м должен заработать завод по производству кабельной продукции.

    «В регионе большие планы и по импортозамещению в строительной сфере. В перспективе на базе действующих предприятий области рассматривается возможность создания производства по выпуску санфаянса, лакокрасочной продукции, ламината, линолеума, обоев и других товаров», – рассказал замруководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Андрей Уманцев.

    Чтобы чаще и больше промышленные гиганты покупали карагандинские товары, акимат заключает меморандумы с ними о взаимном сотрудничестве по развитию местного содержания. Благодаря этим соглашениям товаропроизводители региона обеспечиваются заказами.

    Приобретая те или иные товары карагандинского производства, покупатель прежде всего поддерживает промышленность региона, помогает сохранять имеющиеся и создавать новые рабочие места.


    Теги:
    Местное содержание Акимат Карагандинская область Экономика
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