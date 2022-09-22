22 Сентября 2022, 13:36

Промышленное сырье по льготным ценам будут поставлять казахстанским переработчикам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отечественным переработчикам промышленное сырье будет поставляться по льготным ценам. Об этом сообщил председатель Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Ильяс Оспанов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство старается максимально поддерживать переделы среднего и верхнего уровня. То есть, это продукция с высокой добавленной стоимостью. Производство сырья поддерживается меньше, но поддерживается. Но, здесь есть один механизм, чтобы это не эксплуатировалось за пределами страны, а перерабатывалось внутри. Мы договариваемся с производителями сырья и заключаем договоры, чтобы это сырье поступало по какой-то льготной цене, возможно, как мы договоримся, именно на наши предприятия. Тогда они получают какое-то конкурентное преимущество перед производителями, которые находятся вне пределов страны. Сейчас уже есть договора, конкретно, по алюминию», – сказал Ильяс Оспанов.

По его словам, в настоящее время ведется работа с компанией KPI («Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»), продукция которой также будет поставляться отечественным перерабатывающим предприятиям со скидкой.

В Астане проходит Х Форум машиностроителей Казахстана, в пленарном заседании которого принял участие Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.