Промышленное производство выросло в странах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2019 году во всех странах Евразийского экономического союза отмечено увеличение промышленного производства, объема выполненных строительных работ, пассажирооборота, оборота розничной торговли. Такие данные приведены в обзоре основных социально-экономических показателей ЕАЭС, который подготовил департамент статистики ЕЭК, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ЕЭК, объем промышленного производства ЕАЭС в 2019 году составил 1,2 трлн долларов США и увеличился по сравнению с 2018 годом в постоянных ценах на 2,5%. В структуре промышленного производства ЕАЭС в 2019 году наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность – 63,1%.

В 2019 году производство продукции сельского хозяйства государств ЕАЭС составило 120 млрд долларов США и увеличилось по сравнению с 2018 годом на 3,4%.

Объем выполненных строительных работ в государствах ЕАЭС в 2019 году составил 159,8 млрд долларов США, что в постоянных ценах на 1,5% выше, чем в 2018 году. В странах ЕАЭС в 2019 году введено в эксплуатацию 97,9 млн квадратных метров общей площади жилья, что на 4,2 млн квадратных метров, или на 4,4% больше, чем в 2018 году.

Объем перевозок грузов транспортом государств ЕАЭС в 2019 году составил 12 997,8 млн тонн и по сравнению с 2018 годом увеличился на 1,9%. Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) увеличился на 2,3% и составил 11 440,8 млн тонн.

В 2019 году объем перевозок пассажиров составил 38,5 млрд человек, что на 1,8% больше, чем в 2018 году. Пассажирооборот государств ЕАЭС увеличился за год на 6,5% и составил 908,9 млрд пассажиро-километров.

Оборот розничной торговли государств ЕАЭС в 2019 году составил 580,1 млрд долларов США. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем розничных продаж в сопоставимых ценах увеличился на 2%.

Объем взаимной торговли товарами государств ЕАЭС за 2019 год составил 55,3 млрд долларов США, или 100,2% к уровню 2018 года. В товарной структуре взаимной торговли государств ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты - 25,7%, поставки машин, оборудования и транспортных средств -19,8%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 15,6%, а также металлов и изделий из них - 12,9%.