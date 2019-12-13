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Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста в Казахстане – Руслан Даленов

13 Декабря 2019 08:53
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Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста в Казахстане – Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промышленное производство сохраняет устойчивую тенденцию роста в Казахстане. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В январе-ноябре объем производства вырос на 3,6%. Рост в обрабатывающей промышленности ускорился до 3,8%. Это обусловлено увеличением производства в машиностроении на 19,2% и в фармацевтике на 16,7%, а также восстановлением производства в черной металлургии», - сказал Руслан Даленов

Министр отметил, что рост в горнодобывающей промышленности сохранился на уровне 3,7%.

Строительная отрасль демонстрирует высокую динамику роста. Объем строительных работ вырос на 12,1%. В эксплуатацию введено 11,1 млн. кв. м жилья.

В отраслях сельского хозяйства отмечается разнонаправленная динамика. Выпуск продукции животноводства увеличился на 3,9%. При этом производство растениеводства снизилось на 3,2%. В результате в сельском хозяйстве отмечается незначительное снижение (-0,2%).

Наблюдается рост деловой активности в сфере услуг. В торговле объемы выросли на 7,5%, в транспорте – на 5,6% и связи – на 4,7%.

За январь–октябрь этого года внешнеторговый оборот достиг 79,1 млрд. долл. Объемы экспорта составили 47,7 млрд. долл. Импорт составил 31,4 млрд. долл.

Большинство регионов по основным показателям демонстрируют позитивную динамику.

По промышленности положительный рост отмечается в 15 регионах.

«По сельскому хозяйству все регионы, кроме Костанайской области, показывают рост. По строительству положительный рост демонстрируют 14 регионов, по инвестициям в основной капитал – 15 регионов», - резюмировал Руслан Даленов.

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Ключевые слова: Правительство РК, Промышленность, Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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