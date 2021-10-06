Промышленно-инновационные проекты будут кредитоваться по ставке не выше 3% - законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК обсуждается в первом чтении проект Закона «О промышленной политике», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, выступивший с докладом, цель законопроекта – обеспечение устойчивого развития обрабатывающей промышленности путем увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной, экспортоориентированной продукции и отхода от сырьевой модели развития.

Рассказывая о ключевых моментах проекта закона, министр отметил, что в документе даны определения более чем 30 понятиям. Ключевыми из них являются: промышленность, обрабатывающая промышленность, промышленная политика, Индустрия 4.0, несырьевой экспорт и другие. Государственное стимулирование будет сфокусировано на эффективных предприятиях обрабатывающей промышленности. В общей сложности для бизнеса будут доступны около 20 мер стимулирования.

«Проектом закона также урегулированы вопросы функционирования Фонда развития промышленности. Фонд станет оператором таких мер стимулирования, как лизинговое финансирование на покупку оборудования, а также льготного кредитования промышленно-инновационных проектов по ставке не выше 3%. В целом, мониторинг реализации промышленной политики будет проводиться посредством Единой карты индустриализации, представляющий собой перечень промышленно-инновационных проектов. Данная карта – новый вид объединенных республиканских и региональных проектов карты индустриализации. Карта позволит централизованно отслеживать процесс реализации проектов и своевременно реагировать на возникающие проблемы», – сказал Б. Атамкулов.

По его словам, для придания процессу формирования и реализации промышленной политики системности и комплексности выстроен необходимый набор инструментов. В частности, это оценка индустриального климата – новый инструмент, предусматривающий оценку правовых, экономических, административных и других факторов, влияющих на развитие промышленности. Оценка эффективности реализации мер стимулирования позволит выявлять малоэффективные и менее действенные меры стимулирования, которые будут либо пересмотрены, либо исключены вовсе. Проведена работа по выработке механизма обеспечения сырьем и согласованию со всеми заинтересованными сторонами.

В рамках законопроекта уполномоченный орган (МИИР) наделен компетенцией на утверждение правил по обеспечению сырьем предприятий обрабатывающей промышленности.

Также министр сообщил, что законопроектом предусмотрено создание Межведомственной комиссии по промышленной политике, которая станет площадкой для открытого обсуждения проблем и нахождения взаимоприемлемых решений.