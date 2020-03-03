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Промышленная продукция подешевела в Казахстане

3 Марта 2020 09:25
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Промышленная продукция подешевела в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены казахстанских предприятий-производителей промышленной продукции за два месяца т.г. (февраль 2020 г. к декабрю 2019 г.) снизились на 0,1%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике РК.

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«Уменьшение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 0,4%, обрабатывающей - на 0,2%. Промышленная продукция подешевела на 0,3%, услуги промышленного характера подорожали на 2,1%», - сообщили в ведомстве.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на нефть и газ природный стали ниже по 1%, бензин - на 0,6%, на металлические руды - выше на 5,5%, пропан и бутан сжиженные - на 2,3%, уголь - на 1,4%, топливо дизельное - на 0,9%, мазут - на 0,8%.

На цинк отмечено снижение цен на 5,9%, прокат черных металлов - на 4,9%, свинец - на 3,8%, алюминий - на 1,1%, их повышение - на благородные металлы на 1,4%, медь - на 1,1%.


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Ключевые слова: Промышленность, Экономика, Статистика, Цены и тарифы,
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