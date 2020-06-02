Промышленная продукция подешевела в Казахстане на 21,7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Цены казахстанских предприятий-производителей промышленной продукции за пять месяцев т.г. (май 2020 г. к декабрю 2019 г.) снизились на 19,5%. Уменьшение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 36%, обрабатывающей - на 0,2%. Промышленная продукция подешевела на 21,7%, услуги промышленного характера подорожали на 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитат по статистике МФ РК.

«За прошедший месяц цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 50,7%, нефть - на 46,7%, пропан и бутан сжиженные - на 23,2%, бензин - на 10,5%, топливо дизельное - на 6,8%, на металлические руды - выше на 12,3%, газ природный - на 5,3%, уголь - на 1,3%. На цинк отмечено снижение цен на 16,7%, свинец - на 11,6%, алюминий - на 9,4%, медь - на 6,3%, прокат черных металлов - на 3,6%, их повышение - на благородные металлы на 11,8%», - сообщили в комитете.

Увеличение цен производителей наблюдалось на крупы на 9,6%, муку пшеничную - на 8,8%, ржаную - на 5,7%, мясо скота - на 6,8%, птицы - на 2,3%, чай - на 6,4%, макаронные изделия - на 5,5%, рис - на 5,1%, сахар - на 4,9%, молочные продукты - на 3,4%, масло растительное - на 3%, хлеб - на 2,8%.