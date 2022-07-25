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Промпредприятия Костаная произвели продукцию на 500 млрд тенге
25 Июля 2022 22:16

Промпредприятия Костаная произвели продукцию на 500 млрд тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года костанайские промышленные предприятия произвели продукцию на сумму 554 млрд тенге, а к концу года объемы производства намерены довести до 1 трлн тенге. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная.

В ведомстве отмечают, что производственная сфера остается ключевым сектором экономики областного центра.

«Промышленные предприятия произвели продукцию на 554 млрд тенге. Удельный вес промышленной продукции в общем объеме производства Костанайской области составляет 45%,- сообщили в отделе экономики. - За этот промежуток времени увеличен выпуск автомобилей на 33,5%, армированного проката - на 4%, бетонных изделий - на 17,1%. Также увеличилось производство муки на 32,4%, макарон - на 15,1%, кондитерских изделий - на 1,9%, безалкогольных напитков - на 3,4 %, отрубей - на 50,8%».

Как выяснилось, ряд предприятий не обеспечил уровень промышленного производства аналогично такому же периоду предыдущего года.

Основными причинами снижения объемов производства явились отсутствие заявок на выпуск продукции, отсутствие сырья, повышение цен на упаковочный материал, организационные проблемы.

«По итогам года ожидаемый объем промышленной продукции составит 1 трлн 125 млрд тенге», - заверили в профильном ведомстве.




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Автор:
Корреспондент
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