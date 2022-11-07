Промоутеры сделали заявление о критическом состоянии Айдоса Ербосынулы после нокаута

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания TGB Promotions и телефраншиза Premier Boxing Champions прокомментировали ситуацию с казахстанским боксером Айдосом Ербосынулы, который был введен в искусственную кому после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в бою за титул чемпиона мира WBA Regular во втором среднем весе, сообщает Sports.kz.

Поединок прошел в Миннеаполисе и был завершен досрочно в заключительном, 12-м раунде, когда рефери Тони Уикс остановил поединок и засчитал Моррелю победу нокаутом. Перед этим Айдос побывал в нокдауне.

«Представители TGB Promotions и PBC находятся в Миннеаполисе вместе с командой Айдоса, и мы пристально следим за ситуацией. Из уважения к частной жизни боксера и его семьи мы не можем делиться какими-либо подробностями, но просим боксерское сообщество сохранять его в мыслях и молитвах», — говорится в заявлении, которое опубликовал ресурс Fight Freaks Unite.

Как передает Sports.kz, в воскресенье Айдос был введен в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. Ринг казахстанец покидал на носилках.

Представители больницы, в которую доставили Ербосынулы, отказались давать комментарии о его состоянии, сославшись на запрет о разглашении.

Телеканал Showtime, который был основным транслятором шоу, выпустил для Fight Freaks Unite краткое заявление: «Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в настоящее время наши мысли с ним и его близкими».





















Фото: danrafael.substack.com