Промоутеры сделали заявление о критическом состоянии Айдоса Ербосынулы после нокаута
Поединок прошел в Миннеаполисе и был завершен досрочно в заключительном, 12-м раунде, когда рефери Тони Уикс остановил поединок и засчитал Моррелю победу нокаутом. Перед этим Айдос побывал в нокдауне.
«Представители TGB Promotions и PBC находятся в Миннеаполисе вместе с командой Айдоса, и мы пристально следим за ситуацией. Из уважения к частной жизни боксера и его семьи мы не можем делиться какими-либо подробностями, но просим боксерское сообщество сохранять его в мыслях и молитвах», — говорится в заявлении, которое опубликовал ресурс Fight Freaks Unite.
Как передает Sports.kz, в воскресенье Айдос был введен в медицинскую кому. Спортсмену диагностировали кровоизлияние в мозг и готовят его к операции. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации. Ринг казахстанец покидал на носилках.
Представители больницы, в которую доставили Ербосынулы, отказались давать комментарии о его состоянии, сославшись на запрет о разглашении.
Телеканал Showtime, который был основным транслятором шоу, выпустил для Fight Freaks Unite краткое заявление: «Мы продолжаем следить за ситуацией с Айдосом Ербосынулы, и в настоящее время наши мысли с ним и его близкими».
Фото: danrafael.substack.com