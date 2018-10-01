Промоутер Том Леффлер: Геннадий Головкин уже перерос титулы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Том Леффлер, промоутер бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, в интервью The Los Angeles Times рассказал о возможных дальнейших планах казахстанского боксера и отметил, что Головкин уже не настолько заинтересован в завоевании чемпионских поясов, так как многие считают, что он сумел защитить свое звание чемпиона мира во втором поединке с Саулем «Канело» Альваресом, несмотря на решение судей. Об этом пишет sports.kz.

«Для Геннадия вопрос уже не столько в поясах, сколько в самих поединках. Геннадий уже перерос титулы, так как многие журналисты и зрители уверены, что он должен был сохранить свои титулы. Хотя многие по-прежнему считают его чемпионом», - сказал промоутер.

20 октября обладатель титула WBA Regular в среднем весе Риота Мурата будет защищать свой титул в бою с обязательным претендентом Робом Брантом, и, по словам Леффлера, бой с Муратой «был бы определенно интересен. Было бы замечательно провести его в Токио». Промоутер также отметил, что в связи с истечением контракта боксера с НВО и уходом этого американского телеканала с рынка боксерских трансляций, возможный поединок против Мураты может быть показан телеканалом ESPN.

Недавно WBC назначил отборочный бой между Головкиным и обладателем временного титула в среднем весе Джермаллом Чарло, но Чарло планирует провести поединок в декабре, и Леффлер полагает, что Головкин тоже может провести другой бой, не опасаясь санкций со стороны WBC.

«Есть прекрасные варианты для Геннадия, и третий бой с «Канело» в следующем году все равно остается самым финансово выгодным для них обоих», - отметил промоутер Головкина.