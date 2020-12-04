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Промоутер Шереметы оценил риск срыва титульного боя с Головкиным из-за коронавируса

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Декабря 2020, 12:19
Промоутер Шереметы оценил риск срыва титульного боя с Головкиным из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер польского боксера Камила Шереметы (21-0, 5 КО) Анджей Василевски уверен, что бой его клиента с чемпионом мира IBF/IBO в среднем весе из Казахстана Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО) состоится по плану 18 декабря, несмотря на несколько случаев заболевания коронавирусом в их команде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее стало известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали напарники Камила по залу Кшиштоф Гловацки и Федор Черкашин, а также тренер Федор Ляпин.
«К счастью, Камил Шеремета переболел раньше. Его поединку с Головкиным ничего не угрожает. Мы даже рассматриваем такой сценарий, что Камилу придется вылететь на бой в США без Ляпина. В Штатах им не разрешат покидать определенные зоны отеля в течение недели. Если кто-то заболел, то вся команда уходит на карантин. После этого случая мы хотим иметь 1000% гарантии, что вся команда будет здорова. Камил на днях даже пошутил, что я сам могу стоять в его углу, а он все равно выйдет на бой», — рассказал в беседе с Pogongu.pl руководитель KnockOut Promotions .


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