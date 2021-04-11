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    13:29, 11 Апрель 2021 | GMT +6

    «Промоутер» наркосайта из Темиртау может получить до 15 лет лишения свободы

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Житей Темиртау может получить «срок» до 15 лет за пропаганду наркотических средств. При задержении полицейские обнаружили у него 4 кг синтетического наркотика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Следственным отделом управления полиции города Темиртау окончено производство и направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Темиртау по статьям 297 ч. 3 и 299-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан за пропаганду и рекламу сайта по продаже наркотических средств и сбыт наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере.

    В декабре 2020 года сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Темиртау при патрулировании на улицах города остановлен 22-летний парень, у которого при себе находилось 10 полимерных свертков с синтетическим наркотиком PVP общим весом 4,309 грамм, что является особо крупным размером.

    «Ранее не судимый, имея работу, семью с грудным ребенком, решив быстро и хорошо заработать, устроился через мессенджер «Телеграм» закладчиком наркотических средств при условии, что он должен нарисовать десять граффити-рисунков с рекламой данного магазина на зданиях города. После проделанной работы, скачал условное приложение, зарегистрировал аккаунт. Выполнив условие куратора интернет-магазина по продаже психоактивных веществ, бесконтактным путем получил товар для дальнейшей реализации путем закладок. Однако, не получив желаемых денег, мужчина лишился работы и семьи. За совершенные деяния ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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