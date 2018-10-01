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Промоутер «Канело» выдвинул Головкину ультиматум для третьего боя

20 Октября 2018 09:57 171
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Промоутер «Канело» выдвинул Головкину ультиматум для третьего боя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя сказал, что третий бой Геннадия Головкина против их клиента Сауля «Канело» Альвареса состоится только на их условиях, пишет Sports.kz.

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На этот раз представители мексиканца намерены поставить GGG условие по принципу «бери или уходи».

«Эрик Гомес ведет переговоры с Томом Леффлером. Прямо сейчас «Канело» поднимается в 168 фунтов, чего Головкин никогда не хотел делать по какой-то странной причине. Если «Канело» выиграет 15 декабря, то он вернется в средний вес и снова будет драться с лучшими. Если Головкин хочет биться, то у меня уже есть фиксированная сумма, которую я готов ему предложить. Если он не захочет драться за ту цену, что мы назовем, то мы будем боксировать с кем-то другим. Я не могу сказать, сколько именно мы предложим Головкину, но послушайте, «Канело» доволен своей нынешней ситуацией. Головкин, делай свои дела. Когда ты будешь готов, постучись в нашу дверь, и мы будем к тебе готовы», - заявил Де ла Хойя в интервью Fight Hub.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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