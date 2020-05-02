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Промоутер «Канело» сделал неожиданное заявление о трилогии Головкин-Альварес

2 Мая 2020, 02:28
Промоутер «Канело» сделал неожиданное заявление о трилогии Головкин-Альварес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО) Оскар де ла Хойя оценил вероятность проведения третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Сначала мы должны понять, как вообще нам делать свою работу в сложившейся ситуации. Понятно, что «Канело» — самая большая звезда в боксе, и его третий бой с Головкиным обязан состояться. Просто обязан. DAZN хочет этого, я хочу этого, «Канело» и Головкин тоже хотят этого. Он должен состояться. Этот поединок должен быть следующим или же первым главным мегафайтом в боксе», — заявил Де ла Хойя.


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