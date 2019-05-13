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Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность третьего боя

13 Мая 2019 14:36 169
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Промоутер «Канело» назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность третьего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес уверен, что третий бой чемпиона мира WBC/WBA (Super)/IBF в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса и Геннадия Головкина все-таки состоится. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Думаю, что средний - это лучший вес Сауля, и что касается поединка с Головкиным, то он должен состояться. Их первые два боя были великолепными, у «Канело» нет никаких проблем с тем, чтобы сразиться с ним снова. Я думаю, что у них есть равное желание провести третий поединок. Головкин - это боксер, который также заботится об истории, и его гордость не позволит ему уйти в отставку, не проведя еще один бой с «Канело».

Это и сделало Головкина великим чемпионом - он хочет драться с лучшими, у него есть внутренний огонь, который не даст ему уйти на отдых, пока у него будет хоть малейший шанс доказать, что он все же может победить «Канело», - цитирует Sky Sports слова Гомеса.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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