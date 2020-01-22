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Промоутер «Канело» назвал главное условие третьего боя с Головкиным

22 Января 2020 11:14
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Промоутер «Канело» назвал главное условие третьего боя с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Оскар де ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира WBA Super в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, высказался о потенциальном третьем бое мексиканца с обладателем поясов IBF и IBO из Казахстана Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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По словам Оскара, судьба трилогии целиком зависит от желания Альвареса.

«Если «Канело» не хочет, то ему не нужно с ним драться. Очевидно, что люди хотят увидеть этот бой, но решение принимает «Канело». Очень скоро мы решим, с кем он будет сражаться следующим», — сказал глава Golden Boy Promotions в интервью ESPN Deportes.
Возвращение «Канело» на ринг запланировано на 2 мая, его соперник пока не определен. Что касается Головкина, то его следующий поединок, вероятнее всего, состотся 28 марта в Чикаго, а оппонентом станет польский претендент Камил Шеремета.



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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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