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Промоутер «Канело» нашел ему соперника вместо Головкина

20 Октября 2018 14:56 114
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Промоутер «Канело» нашел ему соперника вместо Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBC и WBA в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса, говорит, что в случае победы его подопечного над британцем Рокки Филдингом заинтересован в организации поединка с полноценным чемпионом по версии WBA во втором среднем весе Каллумом Смитом. Об этом передает Sports.kz.

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«Если Альварес сможет победить в этом противостоянии, так почему нам не организовать бой с чемпионом WBA Super Каллумом Смитом, который также находится на контракте в Эдди Хирна. Этот поединок может принести хорошую прибыль обеим сторонам», - сказал Де Ла Хойя.

Напомним, Сауль Альварес и чемпион по версии WBA Regular во втором среднем весе Рокки Филдинг проведут свой бой 15-го декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Каллум Смит 28-го сентября в Джидде, Саудовская Аравия сумел победить своего соотечественника Джорджа Гроувса, нокаутировав его в седьмом раунде. «Канело» же в своем последнем поединке 15 сентября одержал победу решением судей над Геннадием Головкиным.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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