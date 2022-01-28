+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

28 Января 2022 10:54
Поделиться:
Промоутер Головкина сделал заявление о трилогии с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что его промоушен совместно со стриминговым сервисом DAZN предложил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю «Канело» Альваресу сделку на два боя, включающую в себя проведение третьего поединка с Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин

Накануне инсайдер ESPN Майк Коппинджер написал о том, что Альварес получил предложение от Хирна 7 мая сразиться с чемпионом мира в полутяжелом весе из России Дмитрием Биволом, а затем 17 сентября подраться с GGG в долгожданном завершении трилогии. Конкурентами Matchroom Boxing выступают Эл Хэймон и PBC, завлекающие «Канело» боем с чемпионом мира WBC в среднем весе Джермаллом Чарло.

«Эдди Рейносо и Сауль уже начали строить планы относительно своего следующего боя. Мы высказываем свои мысли. На следующей неделе я отправлюсь, чтобы увидеться с «Канело» и Эдди, посидеть, поболтать с ними и узнать, что они думают. Я всегда говорил, что он выберет тот вариант, который нужен ему и Эдди Рейносо, и тот, который их достаточно мотивирует и заинтересует. Надеюсь, это будет тот вариант, который предлагаем мы и DAZN. Поединки с Биволом и Головкиным? Да, это те два боя, которые нам было интересно посмотреть на DAZN», — ответил в интервью IFL.TV Хирн, добавив, что «не имеет понятия» о параллельном предложении для Альвареса от PBC.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Олимпиада-2022: расписание соревнований по хоккею
Непобежденный боксер вызвался подраться с Жанибеком Алимханулы за титул чемпиона мира
Где смотреть прямую трансляцию матча Казахстан - Италия на Евро-2022 по футзалу
Казахстанские олимпийцы прибыли в Пекин
Популярное
1 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
2 В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
3 Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
4 Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
5 В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
6 Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
900 спортивных мероприятий проведут для жителей Мангистауской области
Казахстанские олимпийцы вылетели в Китай
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
В столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс»
Назначен начальник департамента полиции Алматинской области
Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев
В детсадах необходимо внедрить новую модель обучения - Ералы Тугжанов
Начался саммит «Центральная Азия – Индия» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив