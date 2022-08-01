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Промоутер Головкина сделал заявление о титульном бое боксерши из Казахстана
1 Августа 2022 09:43

Промоутер Головкина сделал заявление о титульном бое боксерши из Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом-средневесом Геннадием Головкиным, высказался об открытой тренировке с участием претенденток на титул WBC International в легкой весовой категории, казахстанской боксерши Аиды Сатыбалдиновой (6-2-1, 2 КО) и американки Челси Андерсон (5-0, 2 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Соперницы сразятся 4 августа в Монтебелло (штат Калифорния, США). По времени Казахстана это будет утро 5 августа.

«Прекрасная медиа-тренировка этих двух воительниц, сражающихся за титул WBC International в легком весе. «Леди Спарта» против Челси Мэй Андерсон, 4 августа на UFC Fight Pass. Все билеты на сидячие места проданы. Ограниченное количество «стоячих» билетов сейчас доступно на 360 Promotions», — написал в своем Twitter Том, ретвитнув пост с фотографиями открытой тренировки спортсменок.


Фото: sports.kz
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