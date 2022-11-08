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Промоутер Головкина сделал заявление о его будущем

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 14:21
Промоутер Головкина сделал заявление о его будущем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с чемпионом мира WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным, рассказал о ближайших планах казахстанского боксера. Об этом передает МИА«Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В сентябре GGG проиграл единогласным решением судей в третьем бою Саулю«Канело» Альваресу, на кону в котором стояли все основные титулы во втором среднем весе. Леффлер подтвердил, что теперь Геннадий планирует вернуться в привычную для себя весовую категорию.

«Геннадий пока еще не принял решение о том, что делать дальше. Но он намерен вернуться в средний вес. Поэтому мы пока ждем, пока все утрясется, и Геннадий решит, в каком направлении ему пойти в среднем весе», — ответил в интервью Fighthype.com Леффлер.
В среднем дивизионе GGG имеет обязательства по защите титулов в боях против двух претендентов: Эскивы Фалькао по линии IBF и Эрисланди Лары, который владеет поясом«обычного» чемпиона мира WBA. Также о якобы достигнутой договоренности по бою с Геннадием заявлял австралийский средневес Майкл Зерафа.


Фото: thesun.co.uk




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