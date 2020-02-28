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Промоутер Головкина рассказал правду о переговорах с «Канело»

28 Февраля 2020 22:33
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Промоутер Головкина рассказал правду о переговорах с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн рассказал, как пытается устроить одному из других своих клиентов большой бой с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

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Речь идет о британских чемпионах Каллуме Смите и Билли Джо Сондерсе, которые являются наиболее вероятными соперниками Альвареса по бою в мае.

«Люди думают, что я знаю больше, чем говорю. Всё, что я знаю — это то, что Golden Boy знает цену обоим парням, и скоро они всё нам расскажут. Мы просто ждем звонка, они позвонят нам и скажут: «Это ты». Я говорю Билли и Каллуму: успокойтесь и подождите немного. Понятно, что кто-то из них будет в итоге разочарован, но выбираем не мы. Golden Boy устанавливают цену и решают, с кем драться. «Канело» будет биться с тем, с кем захочет», — сказал Хирн.





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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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