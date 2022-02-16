Промоутер Головкина рассказал о переговорах с «Канело» по трилогии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн назвал поспешными новости о том, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе близок к подписанию контракта с ним и стриминговым сервисом DAZN на проведение боев против Дмитрия Бивола и Геннадия Головкина в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее инсайдер Майк Коппинджер заявил, якобы «Канело» и Хирн практически договорились о двухматчевой сделке на общую сумму в 85 миллионов долларов, согласно которой 7 мая мексиканец подерется с Дмитрием Биволом за титул WBA в полутяжелом весе, а 17 сентября закроет долгожданную трилогию с GGG в лимите суперсредней категории.

«Озвученная цифра [85 миллионов] не соответствует действительности. И никакой сделки пока нет. Но кроме этого, все очень близко. На прошлой неделе Майк Коппинджер меня прямо-таки изводил: «Я слышал это, я слышал то». Но ничего еще не подтверждено. Конечно, у «Канело» есть предложения и от нас, и от PBC. Вы слышали, что [менеджер и тренер «Канело»] Эдди Рейносо это подтвердил. Однако ничего пока не подписано, сделка не закрыта. Мы лишь ведем переговоры. Но я чувствую, что наше предложение выглядит для них крайне привлекательно. Было бы большой честью вернуть «Канело» на Matchroom и DAZN, но говорить об этом пока преждевременно. Думаю, они с Рейносо сейчас обсуждают бой 7 мая — до него еще 12 недель, поэтому у них хватает времени. Надеюсь, что в конце этой недели или на следующей мы узнаем их решение. И надеюсь, что оно будет принято в нашу пользу», — сказал в беседе с DAZN Boxing Show Хирн.