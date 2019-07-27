Промоутер Головкина раскрыл неожиданные подробности срыва боя с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира WBC/WBA/IBF в среднем весе Геннадия Головкина, сказал, что им так и не удалось начать полноценные переговоры с представителями Сауля «Канело» Альвареса о третьем поединке боксеров осенью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально Головкин рассчитывал сразиться с Альваресом 14 сентября, но мексиканец отказался давать GGG очередной шанс и решил перенести свое возвращение на ринг на более поздний срок.

«Я не был посвящен в эти обсуждения. Раньше переговоры велись между нами и Golden Boy, потому что мы обсуждали разделение гонораров и прибыли от pay-per-view, билетов и спонсоров. Все это было между двумя сторонами. Теперь, из-за того что DAZN предлагает гарантированные деньги и отходит от модели платных трансляций, переговоры больше велись между DAZN и «Канело» или DAZN и Golden Boy. Мы со своей стороны заключили сделку с DAZN и были настроены на этот поединок. Здесь я не могу ничего комментировать, потому что не знаю, что они обсуждали между собой. Это было разочарованием для фанатов, журналистов и стороны GGG. Геннадий в прошлом уже испытывал подобные разочарования, когда другие боксеры не хотели с ним сражаться. Он хочет оставаться активным и в скором времени мы сделаем анонс относительно того, когда, где и с кем он будет биться», — ответил в интервью K.O. Artist Sports Леффлер.