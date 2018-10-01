Промоутер Головкина озвучил детали переговоров о третьем бое с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал возможную трилогию с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Мы просто просим дать Геннадию возможность побороться за свои титулы. Мы думаем, что это правильно. И, по правде сказать, это самый большой бой для обоих парней. Я говорил с Эриком Гомесом несколько раз. Думаю, он тоже очень заинтересован в этом, потому что это самый большой гонорар не только для Головкина, но и для «Канело».

Они не только лучшие боксеры в спорте, но и самые продаваемые боксеры. Так что они (команда «Канело») не против третьего боя. Все зависит от временных рамок. Пока оба боксера отдыхают, можно многое успеть сделать. В этом бое есть смысл: его хотят видеть фанаты», - сказал Леффлер.