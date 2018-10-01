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Промоутер Головкина озвучил детали переговоров о третьем бое с «Канело»

5 Октября 2018 07:58 105
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Промоутер Головкина озвучил детали переговоров о третьем бое с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал возможную трилогию с мексиканцем Саулем Альваресом (50-1-2, 34 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz. 

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«Мы просто просим дать Геннадию возможность побороться за свои титулы. Мы думаем, что это правильно. И, по правде сказать, это самый большой бой для обоих парней. Я говорил с Эриком Гомесом несколько раз. Думаю, он тоже очень заинтересован в этом, потому что это самый большой гонорар не только для Головкина, но и для «Канело».

Они не только лучшие боксеры в спорте, но и самые продаваемые боксеры. Так что они (команда «Канело») не против третьего боя. Все зависит от временных рамок. Пока оба боксера отдыхают, можно многое успеть сделать. В этом бое есть смысл: его хотят видеть фанаты», - сказал Леффлер. 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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