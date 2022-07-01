04:18
1 Июля 2022 04:18
Промоутер Головкина официально анонсировал бой Аиды Сатыбалдиновой за титул WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский промоутер казахстанского чемпиона мира Геннадия Головкина Том Леффлер анонсировал бой за титул по версии WBC Intercontinental в легком весе Аиды Сатыбалдиновой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Отличный бой между Челси Андерсон и Аидой Сатыбалдиновой за титул WBC Intercontinental среди женщин в легкой весовой категории. Четверг, четвертого августа», — написал Леффлер на своей странице в социальной сети.
Как сообщалось , 19 июня в Коммерсе (США, штат Калифорния) казахстанская девушка-боксер по прозвищу «Леди Спарта» одержала победу над гаитянской спортсменкой Джайкой Павилус (3-6-1, 1 КО) единогласным решением судей. Это был первый бой Сатыбалдиновой за три года.
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