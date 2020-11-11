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Промоутер Головкина назвал условие для третьего боя с «Канело»

11 Ноября 2020 13:16
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Промоутер Головкина назвал условие для третьего боя с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн рассказал о своем разговоре с менеджером чемпиона мира WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса Эдди Рейносо, который касался ближайшего будущего мексиканца, пишет Sports.kz.

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Не так давно «Канело» принял решение уйти с промоутерской компанией Golden Boy и стримингового сервиса DAZN. Тем не менее, по словам Хирна, команда Альвареса по-прежнему заинтересована в боях с боксерами DAZN, включая казахстанского средневеса Геннадия Головкина .

«Третий бой с GGG всегда был тем поединком, которого хочет DAZN, но мы не смогли его устроить. Следовательно, они оказались в текущей позиции, и я не знаю, чего желает «Канело». Думаю, он хочет вернуться на ринг в декабре. Я говорил с Эдди [Рейносо], и он хочет, чтобы «Канело» дрался с Билли Джо Сондерсом, Каллумом Смитом, Калебом Плантом и Геннадием Головкиным. Трое из них (Сондерс, Смит и Головкин) подписаны на DAZN, а Плант — на контракте с PBC. Как видите, ничего не изменилось. «Канело» все так же хочет драться с Билли Джо, Каллумом и Геннадием. Просто мы должны убедиться, что у нас будет подходящая сделка, — поделился с Boxing Social Хирн.


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#Спорт   #Головкин  
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