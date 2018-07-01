Промоутер Головкина назвал ТОП-3 соперников для него в суперсреднем весе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер упомянул трех потенциальных соперников для казахстанского боксера в случае его перехода в суперсреднюю весовую категорию, сообщает Sports.kz.

«168-фунтовый дивизион разогревают Давид Бенавидес и Джеймс Дигейл. Это были бы отличные бои для GGG. Также там Хильберто Рамирес. У Геннадия не возникнет проблем с тем, чтобы драться в этом весе», - сказал Леффлер.

Впрочем, сейчас у Головкина впереди другой бой - рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Он состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.