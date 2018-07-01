Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 10 °С
Алматы: 22 °С
USD 346.68 EUR 404.02
RUB 5.47 CNY 51.15
Скачать

Промоутер Головкина назвал пять конкретных вариантов после «Канело»

23 Июля 2018 06:45 109
Поделиться:
Промоутер Головкина назвал пять конкретных вариантов после «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал о перспективах своего клиента после рематча с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Промоутер Головкина анонсировал его сенсационный бой после «Канело»
На Азиаде планируем завоевать четыре-пять медалей - главный тренер сборной РК по боксу Назван ТОП-10 лучших казахстанских боксеров

«Если Головкин чисто победит «Канело» 15 сентября, то он будет считаться лучшим чемпионом в среднем весе, и посмотрим, что будет дальше. Есть Джермалл Чарло - это отличный бой, есть победитель боя Деревянченко - Джейкобс - это тоже хороший бой, победитель боя Сондерс - Андраде. Еще есть 168-фунтовый дивизион - Бенавидес, Джеймс Дигейл», - сказал Леффлер.

Второй бой Головкин - «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив