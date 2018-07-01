Промоутер Головкина назвал пять конкретных вариантов после «Канело»
23 Июля 2018 06:45 109
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал о перспективах своего клиента после рематча с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Если Головкин чисто победит «Канело» 15 сентября, то он будет считаться лучшим чемпионом в среднем весе, и посмотрим, что будет дальше. Есть Джермалл Чарло - это отличный бой, есть победитель боя Деревянченко - Джейкобс - это тоже хороший бой, победитель боя Сондерс - Андраде. Еще есть 168-фунтовый дивизион - Бенавидес, Джеймс Дигейл», - сказал Леффлер.
Второй бой Головкин - «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
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