Промоутер Головкина назвал пять конкретных вариантов после «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) Том Леффлер рассказал о перспективах своего клиента после рематча с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Если Головкин чисто победит «Канело» 15 сентября, то он будет считаться лучшим чемпионом в среднем весе, и посмотрим, что будет дальше. Есть Джермалл Чарло - это отличный бой, есть победитель боя Деревянченко - Джейкобс - это тоже хороший бой, победитель боя Сондерс - Андраде. Еще есть 168-фунтовый дивизион - Бенавидес, Джеймс Дигейл», - сказал Леффлер.

Второй бой Головкин - «Канело» состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.