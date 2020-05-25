Промоутер Головкина назвал место проведения третьего боя с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сопромоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) Эдди Хирн рассказал, где может состояться его третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

По мнению Хирна, третий бой, как и два предыдущих, пройдет в Лас-Вегасе. Ожидается, что он состоится в декабре.

«Бой Головкин — Шеремета состоится в августе, «Канело» против Сондерса — в сентябре. А потом, угадайте, что? Головкин и «Канело» встретятся на ринге в декабре. Надеюсь, в конце года ситуация нормализуется, и толпы болельщиков смогут вернуться в Лас-Вегас», — говорит Хирн.









