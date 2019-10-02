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Промоутер Головкина назвал его соперников после титульного боя с Деревянченко

2 Октября 2019 11:45
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Промоутер Головкина назвал его соперников после титульного боя с Деревянченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы казахстанского боксера Геннадия Головкина, рассказал о его перспективах после титульного боя с украинцем Сергеем Деревянченко, который состоится 5 октября в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.

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«У Геннадия много вариантов. Есть владелец титула WBO в среднем весе Деметриус Андраде — это естественный бой, унификация, если GGG выиграет в субботу. Также есть Билли Джо Сондерс — такой поединок можно было бы устроить, если Сондерс согласится спуститься в 160 фунтов, или Головкин сможет подняться в 168. Чемпион мира WBA/The Ring Каллум Смит, рематч с Дэнни Джейкобсом... список можно продолжать до бесконечности. Если в субботу мы увидим того «решающего» Геннадия Головкина, то это будет великолепно. Многие люди тогда начнут требовать третьего боя с «Канело», — цитирует Хирна The Ring.

По казахстанскому времени бой Головкин — Деревянченко за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO состоится утром 6 октября, прямая трансляция — на телеканале «Qazsport».

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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