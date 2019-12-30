Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:54
-
-
-
-
вчера 16:44
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:16
-
-
-
-
вчера 12:55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 06:31
-
-
-
вчера 03:31
-
-
-
-
-
-
-
28.12.2019 21:35
-
-
Промоутер Головкина: «Канело» будет драться с ним в сентябре
30 Декабря 2019 00:29
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн уверен, что третий бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса точно состоится в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Новости по темеГеннадий Головкин вошел в топ-10 лучших боксеров мира Бой Геннадия Головкина включен в пятерку лучших поединков года Стала известна дата следующего боя Геннадия Головкина
По словам Хирна, это случится в сентябре. Перед трилогией Головкин встретится в марте с Камилом Шереметой, а «Канело» в мае с Билли Джо Сондерсом или Каллумом Смитом.
«Что касается трилогии с Головкиным, то есть четкая стратегия, согласно которой «Канело» будет драться с ним в сентябре. Я действительно в этом уверен. Вы увидите этот бой в 2020 году. Головкин дрался с Деревянченко и теперь вернется на ринг в марте, а потом в сентябре. «Канело» же сначала сразится на «Синко де майо» с Сондерсом или Смитом, а потом в сентябре с Головкиным», — заявил Хирн.
Оставить комментарий
Читайте также
- Криштиану Роналду восхитился казахстанским мальчиком Али
- «Барыс» одержал победу над «Автомобилистом» и прервал неудачную серию в КХЛ
- «Барыс» — «Автомобилист»: где, когда смотреть трансляцию матча КХЛ
- Стала известна предполагаемая дата трилогии Головкина - «Канело»
- Геннадия Головкина включили в топ-10 лучших боксеров десятилетия
- Сборная Казахстана проиграла Словакии важнейший матч МЧМ-2020 по хоккею
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047