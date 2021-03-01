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Промоутер Геннадия Головкина объяснил выбор «Канело» и анонсировал мегафайт

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Марта 2021, 07:28
Промоутер Геннадия Головкина объяснил выбор «Канело» и анонсировал мегафайт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Со-промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, Эдди Хирн прояснил ситуацию с «Канело», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В частности, Хирн объяснил, почему Альварес все-таки решил провести бой с Авни Йылдырымом.

«Победитель боя «Канело» — Смит был обязан в течение 90 дней провести защиту пояса WBC против претендента — Йылдырыма. Когда Сауль победил Смита, встал вопрос: освободить пояс или подраться с Йылдырымом? У него не было возможности сохранить пояс, но при этом не драться с Йылдырымом. Таким образом, в планах у «Канело» не было освобождать пояс WBC, поскольку он хочет стать абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. Теперь же у нас есть возможность провести два «обычных» мегафайта — в мае и сентябре», — заявил Хирн.

Напомним, мексиканский боксер Сауль Альварес досрочно победил Йылдырыма — в третьем раунде турок побывал в нокдауне, после чего его угол отказался продолжать бой. Альварес также заявил, что может в третий раз сразиться с обладателем поясов IBF и IBO в средней категории из Казахстана Геннадием Головкиным в декабре текущего года.

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