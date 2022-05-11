11 Мая 2022 09:55

Промоутер экс-чемпиона мира сделал заявление о переговорах с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Калле Зауэрланд (Wasserman Boxing) заявил, что намерен уже в ближайшие дни начать переговоры о бое своего подопечного, экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Криса Юбэнка-младшего с обладателем титулов WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В сентябре GGG планировал провести третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом, однако планы изменились после того, как мексиканец неожиданно проиграл Дмитрию Биволу 8 мая и решил активировать пункт о реванше.

«Именно так. На этой неделе мы проведем с ними переговоры, чтобы посмотреть, может ли это быть вариантом. Одно дело, когда «Канело» заявил в ринге о желании провести реванш с Биволом, но совсем другое дело — закрепить это подписью. Нам просто придется подождать и посмотреть, что там произойдет. Мы хорошо знаем людей Головкина. Мы всегда говорили, что он — номер один в нашем списке. Он является действующим чемпионом в среднем весе, и это то, чего хочет Юбэнк. Нам лишь надо подождать и посмотреть, чем разрешится ситуация между «Канело» и Биволом», - сказал Daily Mail Зауэрланд.