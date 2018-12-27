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Промоутер Данияра Елеусинова стал лучшим в 2018 году

27 Декабря 2018 22:46 49
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Промоутер Данияра Елеусинова стал лучшим в 2018 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутерская компания Matchroom Boxing сотрудничающая с казахстанским бойцом Данияром Елеусиновым получила премию «промоутер года» по версии WBA, сообщает Sport.kz.

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«WBA называет Matchroom Boxing как промоутера года благодаря вкладу сделанному британской компанией в бокс в течение уходящего года. Компания, возглавляемая Эдди Хирном продвигала большие бои в этом году и расширялась во благо спорта», - сообщила на своей официальной странице в twitter всемирная боксерская ассоциация (WBA).

Напомним, с Matchroom Boxing сотрудничает казахстанский боец Данияр Елеусинов. Свой последний бой он провел 24 ноября: в Монте-Карло (Монако) Данияр победил нокаутом в третьем раунде никарагуанского боксера Маркоса Мохику.

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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