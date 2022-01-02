Промоутер чемпиона мира сделал заявление о бое с Жанибеком Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил, что его подопечный, чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) не хочет проводить обязательную защиту титула в бою с претендентом из Казахстана Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ранее WBO назначила казахстанца обязательным претендентом Андраде, однако сам «Бу-Бу» и его промоутер смотрят в сторону перехода в суперсреднюю категорию ради прибыльного варианта в виде боя за «абсолют» с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Возможно, Андраде поднимется во второй средний вес, чтобы стать обязательным претендентом [для «Канело»]. Но мы должны что-то сделать, потому что мы не можем провести этот бой [с Жанибеком Алимханулы]», — ответил Хирн в интервью Fighthype.com.