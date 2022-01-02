+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Промоутер чемпиона мира сделал заявление о бое с Жанибеком Алимханулы

2 Января 2022 18:55
Поделиться:
Промоутер чемпиона мира сделал заявление о бое с Жанибеком Алимханулы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил, что его подопечный, чемпион мира в среднем весе по версии WBO Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) не хочет проводить обязательную защиту титула в бою с претендентом из Казахстана Жанибеком Алимханулы (11-0, 7 KO), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Свыше 100 физкультурно-оздоровительных комплексов построили в РК за последние два года
Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA

Ранее WBO назначила казахстанца обязательным претендентом Андраде, однако сам «Бу-Бу» и его промоутер смотрят в сторону перехода в суперсреднюю категорию ради прибыльного варианта в виде боя за «абсолют» с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

«Возможно, Андраде поднимется во второй средний вес, чтобы стать обязательным претендентом [для «Канело»]. Но мы должны что-то сделать, потому что мы не можем провести этот бой [с Жанибеком Алимханулы]», — ответил Хирн в интервью Fighthype.com.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Свыше 100 физкультурно-оздоровительных комплексов построили в РК за последние два года
Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA
Популярное
1 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
2 Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
3 Кадровые назначения в РК за неделю
4 Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
5 Воздушный шар унес человека в Алматинской области
6 Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
Читайте также
Жанибек Алимханулы занял восьмое место в ТОП-10 рейтинга WBA
В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
Кадровые назначения в РК за неделю
Пропавшего девять лет назад молодого человека нашли в Туркестанской области
Воздушный шар унес человека в Алматинской области
Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив