ПРОММАШ.КЗ и КТЖ подписали офтейк договор на 5 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 февраля 2021 года состоялся Форум поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum, передает МИА «Казинформ».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» предложил проект, направленный на поддержку казахстанских предприятий, который позволяет выстраивать прямые отношения между производителями, входящими в квазигосударственный сектор, и потребителями. Сегодня не все предприниматели имеют доступ к участию в системе госзакупок. Из-за этого национальные компании, входящие в госхолдинг «Самрук-Казына», ежегодно вынуждены закупать значительную часть необходимой для их работы продукции за рубежом. Решение фонда исправит эту ситуацию и поможет сохранить рабочие места.

В частности, на площадке форума АО НК КТЖ и ТОО «ПРОММАШ.КЗ» подписали офтейк-договор на поставку в адрес Национальной компании инновационных стрелочных переводов. Подписанный долгосрочный договор позволит сохранить и преумножить кадровый потенциал технических специалистов железнодорожного машиностроения Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность фонда и отметил важность партнерства крупных госкорпораций и представителей бизнеса для борьбы с экономическими последствиями пандемии. «Очень хорошие и содержательные планы по более чем 15 направлениям. В частности, проделана большая работа по оптимизации закупок холдинга, разработана программа поддержки предприятий, в том числе простаивающих», – прокомментировал глава государства.

«В рамках создания производства нами инвестировано более 2,4 млрд тенге. Подписанный договор даст возможность сохранить 305 рабочих мест, создать 120 новых, будет выплачено порядка 5,5 млрд тенге обязательных отчислений в бюджет» – сообщил генеральный директор ТОО «ПРОМАШШ.KZ» Дмитрий Матасов.

От имени компании он выразил особую благодарность президенту за его недавнее поручение по сохранению кадрового потенциала технических специалистов города Экибастуза, а также поблагодарил всю команду Фонда «Самрук-Казына» за оперативную реакцию в поддержке отечественных производителей и оказанное доверие.