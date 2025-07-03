Промышленность Турции теряет позиции: конкурентоспособность упала до рекордного минимума

По данным последнего исследования Турецкой ассоциации промышленников и бизнесменов (TÜSİAD), в первом квартале 2025 года индекс конкурентоспособности промышленного сектора Турции снизился на 8,9% в годовом выражении, достигнув самого низкого уровня за последние десять лет.

Согласно обнародованным данным, все 10 отраслей, охваченных исследованием, демонстрируют устойчивое снижение конкурентоспособности на протяжении последних двух лет.

При этом аналитики TÜSİAD указывают на три ключевых фактора, стоящих за спадом: рост цен на промежуточные товары, удорожание рабочей силы и увеличение стоимости привлечения финансирования.

Особенно негативные тенденции зафиксированы в металлургической, химической, текстильной и кожевенной промышленности. Представители этих отраслей отмечают, что увеличившиеся затраты значительно ограничивают возможности для модернизации производства и расширения экспорта.

Эксперты подчеркивают, что в условиях глобальной конкуренции турецкой промышленности необходимо срочное принятие антикризисных мер, направленных на стабилизацию внутренних издержек и обеспечение устойчивого роста. Среди предложенных решений – расширение государственной поддержки, реформы в налоговой политике и развитие программ технологической трансформации.

TÜSİAD предупреждает: при сохранении текущих тенденций Турция рискует утратить позиции на ряде международных рынков и столкнуться с дальнейшим сокращением объемов промышленного производства.

Вместе с тем, в прошлом году продажа турецкой стали заметно увеличилась. Этот успех обусловлен высокими показателями экспорта в такие страны, как Румыния, Италия и Испания.

В начале этого года Турция зафиксировала максимальный рост экспорта оборонной и аэрокосмической продукции.