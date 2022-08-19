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Промежуточные итоги работы нового центра госуслуг подвели в РК
19 Августа 2022 18:32

Промежуточные итоги работы нового центра госуслуг подвели в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подведены промежуточные итоги пилотного проекта - центр получения госуслуг и подачи обращений «Нәтиже», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

В рамках реализации концепции «Слышащего государства», главным инструментом которого, как отметил Президент РК, является перезапуск работы с обращениями граждан - в мае 2022 года в трех областях страны стартовал пилотный проект – Центр получения госуслуг и подачи обращений «Нәтиже».

Проект разработан для того, чтобы сделать процесс обслуживания населения более комфортным и доступным, в этой связи было принято решение запустить работу фронт офисов по принципу единого окна.

Центры становятся популярными среди населения.

С 16 мая по сегодняшний день, по трем областям, а именно – в г. Туркестан и Отрарском районе, г. Павлодар, г. Костанай и г. Рудный, сотрудниками фронт офисов уже было оказано более 6,5 тыс. консультаций, 2,5 тыс. государственных услуг и зарегистрировано более 1 тыс. обращений в государственные органы через систему приема официальных обращений eOtinish.

Основные вопросы, по которым граждане обращаются во фронт офисы – это земельные отношения и вопросы ЖКХ.


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