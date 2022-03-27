Промежуточные итоги мартовского ЕНТ: 65% абитуриентов набрали пороговый балл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев рассказал о промежуточных результатах мартовского ЕНТ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.

На сегодняшний день 65% абитуриентов набрали пороговый балл. С редний балл – 65, максимальный – 134. 28 участников набрали более 130 баллов.

Заявление на участие подали около 105 тысяч человек, из них более половины уже сдали ЕНТ. 74,2% тестируемых сдавали на казахском языке, 25,6% – на русском, 0,2% – на английском языке.

В мартовском ЕНТ приняли участие 130 детей с особыми образовательными потребностями. С этого года выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было предоставлено, помимо основных 240 минут, еще 40 дополнительных минут.

Наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются: «Математика-Физика» (25%), «Химия-Биология» (17%). Наименьшее предпочтение отдается комбинации «Химия-Физика» (0,13%). Сдав данные предметы, можно выбрать лишь одну образовательную программу – «Химические инженерия и процессы».

63 человек - лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов.

135 человек - удалены из аудитории за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулированы.

В основном, тестируемые пытаются пронести телефоны, наушники, смарт-часы, шпаргалки и калькуляторы. Хотя калькулятор, как и таблицы Менделеева и растворимости солей загружены, в компьютер.



