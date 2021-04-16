Промежуточные итоги акции «Бекіре-2021»: возбуждено 20 уголовных дел по фактам браконьерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 30 марта - с начала рыбоохранной акции «Бекіре-2021» инспекторами Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с сотрудниками правоохранительных, природоохранных органов и Пограничной службы КНБ РК выявлено и пресечено 360 нарушений природоохранного законодательства, в результате которых к административной ответственности привлечено 210 лиц. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Кроме того, 33 материала направлено в судебные органы, возбуждено 20 уголовных дел по фактам браконьерства и незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами рыб. На нарушителей наложено штрафов на сумму 3,4 млн. тенге.

Из незаконного оборота изъято 14,6 тонн рыбы, из которых 551,5 кг осетровых видов, 152 единиц орудий лова, 11 единицы автомобильного и 28 единиц водного транспорта.

В результате ежедневного траления русла реки и морской акватории из водоемов извлечено 438 единиц незаконных орудий лова рыбы общей длиной около 40 км.

Между министерствами экологии, геологии и природных ресурсов, внутренних дел и Комитетом национальной безопасности РК в целях сохранения осетровых и других видов рыб, а также обеспечения благоприятных условий для их нереста 30 марта был подписан Совместный приказ «О проведении широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2021» на водоемах Урало-Каспийского бассейна. Акция продлится до 31 мая 2021 года.