    09:32, 27 Март 2026 | GMT +5

    За третью неделю проведения ЕНТ выявлено 179 нарушения правил

    Министерство науки и высшего образования подвело промежуточные итоги ЕНТ, передает Kazinform.

    Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

    С начала мартовского ЕНТ-2026 тестирование прошли более 117 тыс. человек. 71,6% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 28,3% — на русском и 111 человека — на английском.

    По итогам третьей недели 67,11% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 63 баллов. Максимальный результат — 139 балл.

    Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 283 абитуриентов с ООП.

    Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляция по техническим причинам принимается непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

    За третью неделю проведения ЕНТ выявлено 179 нарушения правил. 97 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 82 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

    Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

    После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

    Напомним, всего на участие в тестировании принято около 184 тысяч заявлений.

    Ранее сообщалось о том, что пожар произошел в Национальном центре тестирования в Астане.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
