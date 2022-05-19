19 Мая 2022 15:30

Промерзание водоемов стало причиной гибели рыбы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области межведомственная рабочая группа установила причину замора рыбы в трех озерах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента экологии, гибель рыбы зафиксировали на озерах Логовое Айыртауского района, Пестрое Кызылжарского района и Жекеколь Жамбылского района. Причиной во всех водоемах стало частичное промерзание мелководных участков водоемов до дна.

«Рекомендовали принять меры по проведению контрольного лова для сбора биологического материала о состоянии ихтиофауны на водоемах. Комиссии по мелиоративному лову необходимо рассмотреть вопрос о проведении мелиоративного лова на озере Логовое. Арендаторам озер Пестрое и Жекеколь поручили принять меры по спасению рыбы и их молоди на отшнурованных участках. Местные исполнительные органы должны проводить постоянный мониторинг за состоянием водоемов», - сообщили в департаменте.

Промерзание водоемов стало причиной гибели рыбы и на озерах Бугровое, Пруд Кызылжарского района и реке Чаглинка Тайыншинского района.



